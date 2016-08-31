Добро пожаловать на сайт "Мобильные движения"

Приурочив к выставке IFA 2016 своё мероприятие, Samsung представила смарт-часы Gear нового поколения…
ZenPad 3S 10 займёт флагманскую позицию в ассортименте тайваньского производителя с характеристиками…
Наряду с лидерским тандемом для серии смартфонов Acer Liquid тайваньская компания показала планшет. …
В преддверии берлинской конференции IFA 2016 компания Acer представила несколько мобильных устройств…
Наручный гаджет Xiaomi Huami — это полноценные смарт-часы с круглым дисплеем, и они уже доступны для…
Больше никаких квадратных циферблатов для смарт-часов — это устаревший образ носимого гаджета. Пусть…
Samsung Gear VR, Google Cardboard и Daydream VR образовали рынок размером 14.5 миллионов устройств. …
Компания Google спокойно и без излишней шумихи прекратила всякое продвижение и производство Pixel 2.…
Exynos 7 Quad 7570 от Samsung пошёл в производство по 14-нанометровому техпроцессу, знаменуя начало …
Новый коммуникатор Pure Power от Highscreen обладает невероятно крутой батареей на 8000 мАч ёмкости.…
Правда это вовсе не означает, что водитель может пересесть на пассажирское сиденье и начать читать, …
Забудьте про искусственный интеллект. Реальный риск куда коварнее. Учёных больше всего беспокоит зло…