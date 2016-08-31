Добро пожаловать на сайт "Мобильные движения"

Mobidrive.ru
Android 7.0 Nougat: 10 полезных советов и трюков

Android 7.0 Nougat: 10 полезных советов и трюков

Это нужно знать ещё до покупки iPhone на «Авито»

Это нужно знать ещё до покупки iPhone на «Авито»

6 футуристических технологий хранения данных

6 футуристических технологий хранения данных

Как гику заработать больше денег? 5 способов и неожиданных возможностей

Как гику заработать больше денег? 5 способов и неожиданных возможностей

31 августа 2016г.

IFA 2016: смарт-часы Samsung Gear S3 официально.…

Приурочив к выставке IFA 2016 своё мероприятие, Samsung представила смарт-часы Gear нового поколения…

31 августа 2016г.

Новый планшет ASUS ZenPad 3S 10 с 10” 2K-экраном…

ZenPad 3S 10 займёт флагманскую позицию в ассортименте тайваньского производителя с характеристиками…

31 августа 2016г.

Acer показала планшет-наладонник Iconia Talk S

Наряду с лидерским тандемом для серии смартфонов Acer Liquid тайваньская компания показала планшет. …

31 августа 2016г.

Серию смартфонов Acer Liquid возглавили новинки

В преддверии берлинской конференции IFA 2016 компания Acer представила несколько мобильных устройств…

31 августа 2016г.

Это первые смарт-часы Xiaomi

Наручный гаджет Xiaomi Huami — это полноценные смарт-часы с круглым дисплеем, и они уже доступны для…

31 августа 2016г.

ASUS представила ZenWatch 3. Стильные, круглые. …

Больше никаких квадратных циферблатов для смарт-часов — это устаревший образ носимого гаджета. Пусть…

30 августа 2016г.

Мобильные VR-шлемы популярнее Oculus. Вот почему

Samsung Gear VR, Google Cardboard и Daydream VR образовали рынок размером 14.5 миллионов устройств. …

30 августа 2016г.

Хромбуку Pixel 2 конец

Компания Google спокойно и без излишней шумихи прекратила всякое продвижение и производство Pixel 2.…

30 августа 2016г.

Это начало недорогих супер-смартфонов Samsung

Exynos 7 Quad 7570 от Samsung пошёл в производство по 14-нанометровому техпроцессу, знаменуя начало …

30 августа 2016г.

У Highscreen теперь есть аккумулятор-смартфон

Новый коммуникатор Pure Power от Highscreen обладает невероятно крутой батареей на 8000 мАч ёмкости.…

30 августа 2016г.

Автопилот Tesla больше не даёт контроль водителю…

Правда это вовсе не означает, что водитель может пересесть на пассажирское сиденье и начать читать, …

30 августа 2016г.

Есть кое-что пострашнее существования разума AI

Забудьте про искусственный интеллект. Реальный риск куда коварнее. Учёных больше всего беспокоит зло…

Все новости

Новинки каталога

Apple iPhone 5S 64Gb восстановленный
iPhone 5S 64Gb восстановленный
Zopo ZP920+ Flash S
ZP920+ Flash S
TeXet TM-508R
TM-508R
DOOGEE Homtom HT6
Homtom HT6
KENEKSI K7
K7
DEXP Ixion ES250 Rage
Ixion ES250 Rage
LG Ray X190
Ray X190
BELLFORT GVR513 Fort
GVR513 Fort
DEXP Ixion ES150 Fit
Ixion ES150 Fit
Meizu Metal 32Gb
Metal 32Gb
Meizu Metal 16Gb
Metal 16Gb
Irbis SP50
SP50
Весь каталог

Добро пожаловать на сайт "Мобильные движения"

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте. Итак, что же такое MobiDrive.ru?

Во-первых, это мобильные новости, которые оперативно отражают всю ситуацию на мобильном рынке, наши статьи и видео, где вы найдете репортажи с выставок, аналитические материалы, еженедельные новостные и игровые дайджесты, ну и конечно же обзоры телефонов, планшетов и иных мобильных гаджетов.

Во-вторых, это каталог сотовых телефонов и планшетов, в котором представлено большое количество мобильных аппаратов от знаменитых брендов (Apple, Nokia, Samsung, Sony, Motorola, LG, Fly и др.). По каждому мобильному телефону Вы найдете подробную информацию, его характеристики, фотографии и конечно же, объективные отзывы и оценки.

И конечно же, Вы сможете найти у нас различные файлы к телефонам - это картинки, игры, приложения и темы. Все доступно к скачиванию бесплатно.

Любителям игр посоветуем сайт наших друзей - StopGame.ru, на котором вы найдете игровые новости, обзоры и превью игр, коды и прохождения и многое другое...

Оставайтесь с нами и Вы не пожалеете!

мобильные новости обзоры гаджетов статьи видео каталог телефонов бесплатные игры обои на мобильный темы на телефон
Mobidrive.ru

© 2007-2017. Mobidrive.ru

Перепечатка публикаций Mobidrive.ru разрешается после согласования с администрацией.

Рейтинг@Mail.ru

Save файлы к игре Abe's Oddysee. Коды к игре Viking Kids. Прохождение игры Чико из Пуэрто Рико. Save файлы к игре Oasis.